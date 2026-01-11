Letzte Chance für diese Schauen und Ausstellungen

Wer noch sehen will, was Wien derzeit bewegt, sollte sich beeilen. Vier Ausstellungen und Produktionen stehen kurz vor dem Finale. Sie erzählen von Urzeit und Gegenwart, von Ekstase und Abgrund, von Fleisch als Kulturgut und von der Frage, wie wir den Klimawandel aufhalten können. Ein letzter Rundgang durch starke Bilder, große Emotionen und brennende Themen.