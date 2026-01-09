Official: Altach has found a new coach

When it comes to assistants, the club is relying on proven personnel. The coaching team around Atdhe Nuhiu will remain "unchanged," according to the Vorarlberg club. Zaric's competitive debut is quite exciting. On February 1, Ingolitsch will visit Schnabelholz Stadium with Sturm for the cup quarterfinals. On February 6, SCR will start the spring season of the Bundesliga at home against bottom-of-the-table Blau-Weiß Linz. They are currently ten points ahead of Linz.