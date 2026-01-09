The ink is dry
Official: Altach has found a new coach
Now it's official! Bundesliga club Altach has found a new coach: Ognjen Zaric signs in Vorarlberg.
The 36-year-old Tyrolean most recently worked for FC Winterthur in Switzerland. He succeeds Fabio Ingolitsch, who moved to Sturm Graz at the turn of the year.
"Exciting and varied career"
"He brings with him an exciting and varied career. As a young Austrian coach, he has already gained valuable experience abroad and yet knows local soccer inside out," says Altach's sporting director Philipp Netzer, enthused by Zaric.
Zaric is already looking forward to the challenge: "Altach has a clear sporting identity and a stringent focus, which I would very much like to build on. Together with the coaching team and the squad, we want to consistently pursue the path we have chosen and continue to drive forward the sporting development of the club."
When it comes to assistants, the club is relying on proven personnel. The coaching team around Atdhe Nuhiu will remain "unchanged," according to the Vorarlberg club. Zaric's competitive debut is quite exciting. On February 1, Ingolitsch will visit Schnabelholz Stadium with Sturm for the cup quarterfinals. On February 6, SCR will start the spring season of the Bundesliga at home against bottom-of-the-table Blau-Weiß Linz. They are currently ten points ahead of Linz.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
