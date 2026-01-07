Theologian accuses Putin of blasphemy

Orthodox theologian Natallia Vasilevich protested against Putin's reference to the mission of Jesus Christ in connection with the war in Ukraine. In an interview with the Catholic News Agency in Bonn on Wednesday, she accused the head of state of blasphemy. "The greatness of Russia and the war in Ukraine are now Putin's true religion," said Vasilevich. The Russian soldiers had attacked and occupied Ukraine and wanted to destroy the country and its identity.