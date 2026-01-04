NÖ: Polizei sucht nach fünf Jugendbrandstiftern

Nach den Ermittlungen im niedergebrannten Einfamilienhaus in Langenrohr (NÖ) steht nun fest: Fünf Jugendliche dürften Silvester-Raketen gezündet haben, die den Brand auslösten. Danach liefen sie einfach davon.
„Die Familie hat alles verloren, nichts konnte gerettet werden“, heißt es im Spendenaufruf aus dem Umfeld der Familie, der das Haus gehört. Am Freitagabend um 21.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zum brennenden Haus in Langenrohr gerufen, vor Ort wurde die höchste Brand-Alarmstufe festgestellt. Rund200 Feuerwehrleute mit etwa 35 Fahrzeugen kämpften stundenlang gegen die Flammen.
Jugendliche auf Video zu sehen
Die ersten Vermutungen haben sich nun nach den Ermittlungen der Polizei bestätigt: Der Großbrand wurde durch Fremdverschulden ausgelöst, noch dazu aus jugendlichem Leichtsinn. Die Jugendlichen haben sogar zwei Tage nach Silvester in einer Wiese neben der Siedlung Raketen gezündet. Laut Polizeiangaben existiert sogar ein Video, das die fünf beim Zündeln zeigt.
Als die Jugendbande bemerkte, was sie getan hatten, liefen sie weg. Wenig später schon schlugen hohe Flammen aus dem Gebäude. Zum Glück wurde niemand aus der Familie verletzt, doch der Schaden ist riesig. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager brannte das Haus fast zur Gänze nieder. Auch ein Nebengebäude der Familie und ein Auto sind völlig zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser wurde durch den Großeinsatz der Löschmannschaften verhindert.
Hinweise an Polizei Tulln
„Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ sei fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst die Ursache, bestätigt die Polizei. Die Jugendbande wird nun gesucht. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Tulln (Tel.: 059133 3280) erbeten. Für die Familie haben bereits zahlreiche mitfühlende Menschen gespendet. Weiterhin kann der Familie über das eingerichtete Spendenkonto geholfen werden.
