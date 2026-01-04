NÖ: Polizei sucht nach fünf Jugendbrandstiftern

Als die Jugendbande bemerkte, was sie getan hatten, liefen sie weg. Wenig später schon schlugen hohe Flammen aus dem Gebäude. Zum Glück wurde niemand aus der Familie verletzt, doch der Schaden ist riesig. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager brannte das Haus fast zur Gänze nieder. Auch ein Nebengebäude der Familie und ein Auto sind völlig zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser wurde durch den Großeinsatz der Löschmannschaften verhindert.