Driver (19) stopped
Trailer extended with planks: charges filed!
A test driver's license holder was transporting an accident vehicle on the Westautobahn towards Linz on Epiphany. At Melk in Lower Austria it was "end of the line", because the load was inadequately secured ...
Officials from the Lower Austria traffic department proved to have the right instinct. The dangerous goods experts stopped a car with a trailer on the Westautobahn near Melk on January 6. The vehicle was being driven by a 19-year-old probationary driver's license holder from the district of Hollabrunn.
The young man had transported an accident vehicle as "cargo". The trailer had been extended using wooden boards, as it would otherwise have been too small.
The lashing straps used were only provisionally attached and already showed various signs of damage. The driver was prohibited from continuing the journey due to a lack of road safety. A report was issued.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.