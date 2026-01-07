Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Driver (19) stopped

Trailer extended with planks: charges filed!

Nachrichten
07.01.2026 10:49
The vehicle involved in the accident was being transported on a trailer that was too small - the ...
The vehicle involved in the accident was being transported on a trailer that was too small - the driver was charged.(Bild: LPD NÖ)

A test driver's license holder was transporting an accident vehicle on the Westautobahn towards Linz on Epiphany. At Melk in Lower Austria it was "end of the line", because the load was inadequately secured ...

0 Kommentare

Officials from the Lower Austria traffic department proved to have the right instinct. The dangerous goods experts stopped a car with a trailer on the Westautobahn near Melk on January 6. The vehicle was being driven by a 19-year-old probationary driver's license holder from the district of Hollabrunn.

The 19-year-old had tried to extend the trailer with wooden boards.
The 19-year-old had tried to extend the trailer with wooden boards.(Bild: LPD NÖ)

The young man had transported an accident vehicle as "cargo". The trailer had been extended using wooden boards, as it would otherwise have been too small.

The accident vehicle was being transported on a trailer that was too small - and was reported to ...
The accident vehicle was being transported on a trailer that was too small - and was reported to the police.(Bild: LPD NÖ)

The lashing straps used were only provisionally attached and already showed various signs of damage. The driver was prohibited from continuing the journey due to a lack of road safety. A report was issued.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf