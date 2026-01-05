Transfer imminent
ÖFB hero Gregoritsch about to return to former club
After the deal with FC Basel fell through on Sunday, Michael Gregoritsch is now about to return to his former club: The ÖFB hero will complete his medical check at FC Augsburg on Monday.
As transfer expert Florian Plettenberg reports, Michael Gregoritsch, who still has a valid contract with Brøndby IF until 2028 but is currently only a reserve player, is returning to the German Bundesliga. FC Augsburg are aiming for a loan deal, only the final details still need to be clarified.
The 31-year-old attacker was already under contract at Augsburg from 2017 to 2022.
Little playing time in the fall
Things have been mixed for Gregoritsch in Denmark so far. He scored three goals in 14 competitive matches in the fall, but the striker was mostly only used as a wild card.
Hero in the World Cup qualifiers
The veteran has 72 caps and 23 goals for the ÖFB team. Gregoritsch became a hero with his equalizer in the qualifier against Bosnia in November. His goal secured Austria's long-awaited World Cup ticket.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
