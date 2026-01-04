Expert reports
Offer rejected: Turnaround for ÖFB hero Gregoritsch
Turnaround for Michael Gregoritsch! The ÖFB striker will not be leaving Bröndby for the time being and will remain with the Danish club. A loan to FC Basel was under discussion.
As Sky reporter and transfer expert Florian Plettenberg reports via X, the proposed deal with FC Basel has fallen through. According to the report, the ÖFB team striker rejected the offer. Previously, there had been concrete talks about a loan with an option to buy.
According to APA, Gregoritsch had received an inquiry from the traditional Swiss club. However, it is now clear that the 31-year-old will remain at Brøndby IF, where he is under contract until 2028.
Little playing time in the fall
In sporting terms, things have been mixed for Gregoritsch in Denmark so far. He has scored three goals in 14 competitive matches this fall, but the attacker has mostly only come on as a substitute. In the ÖFB team, the veteran has 72 caps and 23 goals.
What happens next for Gregoritsch remains to be seen. Instead of Basel, a return to the German Bundesliga on loan could now be an option.
