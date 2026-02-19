Mit der Abwärme der Kläranlage wird hier geheizt

Stadt Villach und Kelag Energie & Wärme nutzen ein innovatives Projekt, um die Fernwärmeversorgung weiter auszubauen.
Villach zählt zu den führenden Fernwärmestandorten in Österreich. Um den Ausbau weiter voranzutreiben, werden daher bis zum Jahr 2029 etwa 30 Millionen Euro in das Fernwärmenetz investiert.
Ein Leuchtturmprojekt ist die Nutzung der Abwärme aus der stadteigenen Kläranlage. Die Energie des gereinigten Abwassers wird künftig über sechs Großwärmepumpen effizient von zehn bis 20 Grad auf ein Temperaturniveau von etwa 75 Grad Celsius angehoben und in das Fernwärmesystem eingebunden. „Das neue Projekt unterstreicht unsere Vorreiterrolle beim Thema städtische Wärmewende. Mit innovativer Technologie und langfristiger Strategie schaffen wir eine Wärmeversorgung, die klimaneutral, wirtschaftlich sinnvoll und verlässlich ist“, freut sich Bürgermeister Günther Albel.
Das Projekt ist ein Bestandteil eines Pakets: Neben einer neuen Wärmepumpentechnologie wird eine zusätzliche Fernwärmeleitung von St. Agathen Richtung Innenstadt entstehen. „Damit stärken wir die Redundanz, erhöhen Betriebssicherheit und schaffen die Voraussetzung für weiteres Wachstum des Fernwärmenetzes“, schildert Adolf Melcher, Sprecher der Geschäftsführung der Kelag Wärme & Energie.
Die Integration des Wassers erfolgt über das angrenzende Biomassewerk. „Die Fernwärme Villach ist ein besonders gutes Beispiel dafür, wie der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien gelingen kann“, so Kelag-Vorstand Reinhard Draxler.
Noch vor 20 Jahren wurde nahezu der gesamte Fernwärmebedarf Villachs über Erdgas gedeckt. Heute stammt bereits 90 Prozent der Wärme aus erneuerbaren Quellen. Draxler: „Und das, obwohl sich der Fernwärmeabsatz seither mehr als verdreifacht hat.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.