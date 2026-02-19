Mit der Abwärme der Kläranlage wird hier geheizt

Ein Leuchtturmprojekt ist die Nutzung der Abwärme aus der stadteigenen Kläranlage. Die Energie des gereinigten Abwassers wird künftig über sechs Großwärmepumpen effizient von zehn bis 20 Grad auf ein Temperaturniveau von etwa 75 Grad Celsius angehoben und in das Fernwärmesystem eingebunden. „Das neue Projekt unterstreicht unsere Vorreiterrolle beim Thema städtische Wärmewende. Mit innovativer Technologie und langfristiger Strategie schaffen wir eine Wärmeversorgung, die klimaneutral, wirtschaftlich sinnvoll und verlässlich ist“, freut sich Bürgermeister Günther Albel.