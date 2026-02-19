Erfolgsmodell geht förderlich in die Verlängerung

Wie man jungen Menschen das Theater schmackhaft macht, führt die Initiative „Jugend trifft Theater“ von Stadttheater Klagenfurt und Volksbank Kärnten exemplarisch vor Augen. Nun geht das Erfolgsmodell, das auf Gratistickets setzt, in die Verlängerung.
Für Künstler, Kulturtreibende und vor allem die freie Szene sind die Zeiten rau und die Gelder knapp. Förderungen aus öffentlicher Hand werden gekürzt oder fallen ganz dem Sparstift zum Opfer und die Stadt Klagenfurt ist pleite, was die schwierige bis existenzgefährdende Situation zusätzlich befeuert. In diesem Kontext kann die förderliche Zusammenarbeit von Volksbank Kärnten und Stadttheater Klagenfurt nicht genug gelobt werden. Ist sie doch an junge Menschen unter 27 Jahren (U27) adressiert, die kostenlos Kultur genießen können, was letztendlich all jenen zugute kommt, die sie erschaffen und davon leben.
„Die Kooperation zwischen der Volksbank Kärnten und dem Stadttheater Klagenfurt sucht ihresgleichen, darauf sind wir besonders stolz. Gemeinsam führen wir junge Menschen an die Geschichte des Theaters heran. Das bedeutet zugleich die Förderung eigenständigen Denkens sowie die Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“, so Stadttheater-Intendant Aron Stiehl. Vor eineinhalb Jahren wurde „U27 – Jugend trifft Theater“ aus der Taufe gehoben, seitdem haben bereits mehr als 9000 junge Besucher von dem engagierten Projekt profitiert, das sich stark steigender Nachfrage erfreut und nicht von ungefähr mit dem österreichischen Fundraising Award ausgezeichnet worden ist.
Das Interesse ist so hoch, dass die Volksbank Kärnten das ursprünglich schon großzügig bemessene Budget in der aktuellen Spielzeit bereits dreimal aufstocken musste. Jetzt sind alle Karten und damit rund 1300 Gratistickets bis Ende Juni weg. Doch die Jubelmeldung ließ nicht lange auf sich warten, dass das kultursinnige Geldinstitut sein 175-jähriges Jubiläum auch mit der Weiterführung der Initiative für die nächsten drei Jahre feiert, wie die Vorstände Wolfgang Mandl und Alfred Holzer unisono betonen: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem genossenschaftlichen Engagement auch weiterhin einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Förderung junger Menschen in Kärnten leisten können.“
Fazit: Ab September und mit Beginn der Spielzeit 2026/2027 stehen wieder Gratistickets zur Verfügung. Heißer Tipp: Frühzeitig reservieren!
