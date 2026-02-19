Erfolgsmodell geht förderlich in die Verlängerung

Das Interesse ist so hoch, dass die Volksbank Kärnten das ursprünglich schon großzügig bemessene Budget in der aktuellen Spielzeit bereits dreimal aufstocken musste. Jetzt sind alle Karten und damit rund 1300 Gratistickets bis Ende Juni weg. Doch die Jubelmeldung ließ nicht lange auf sich warten, dass das kultursinnige Geldinstitut sein 175-jähriges Jubiläum auch mit der Weiterführung der Initiative für die nächsten drei Jahre feiert, wie die Vorstände Wolfgang Mandl und Alfred Holzer unisono betonen: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem genossenschaftlichen Engagement auch weiterhin einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Förderung junger Menschen in Kärnten leisten können.“