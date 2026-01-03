Mit Mauer kollidiert: Alle drei Mitfahrer verletzt

Fataler Unfall in Pill im Tiroler Bezirk Schwaz in der Nacht auf Samstag! Ein Einheimischer (20) kam mit dem Auto von der Straße ab und kollidierte mit einer Hausmauer. Der 20-Jährige hatte Glück und blieb unverletzt. Weniger Glück hatten seine drei Mitfahrer.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 1.30 Uhr. Der 20-Jährige fuhr mit dem Auto in Pill auf der B171 in östliche Richtung. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich drei weitere Insassen im Alter von 16 und 20 Jahren. „Bei Straßenkilometer 51,86 kollidierte der Lenker vermutlich wegen der Schneefahrbahn mit einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen Hausmauer“, heißt es von den Ermittlern.
Fahrzeug reif für den Schrottplatz
In weiterer Folge wurde die Beifahrertüre aufgerissen, das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und kollidierte schlussendlich mit der Leitplanke am linken Fahrbahnrand. „Durch den Unfall wurden die drei Mitfahrer schwer verletzt und in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.“ Unterdessen hatte der Lenker Glück und blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.