Mit Mauer kollidiert: Alle drei Mitfahrer verletzt

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 1.30 Uhr. Der 20-Jährige fuhr mit dem Auto in Pill auf der B171 in östliche Richtung. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich drei weitere Insassen im Alter von 16 und 20 Jahren. „Bei Straßenkilometer 51,86 kollidierte der Lenker vermutlich wegen der Schneefahrbahn mit einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen Hausmauer“, heißt es von den Ermittlern.