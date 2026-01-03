Vorteilswelt
Mehrere Staupunkte

Autofahrer brauchen viel Geduld auf Tirols Straßen

Tirol
03.01.2026 09:03
Auch am Fernpass staute es sich.
Auch am Fernpass staute es sich.(Bild: Land Tirol/Webcam)

Wegen des Urlauberwechsels und dem Ansturm auf die Skigebiete war in Tirol am Samstag eines für Autofahrer besonders wichtig: viel Geduld. An mehreren „Hotspots“ kam es zu teils sehr langen Staus.

„Zwischen Grenzübergang Kiefersfelden und Jenbach Stau, Zeitverlust von bis zu 45 Minuten zwischen km 0,0 und km 40,1 – gesamte aktuelle Fahrtdauer auf dem Abschnitt 1 Stunde und 10 Minuten“, war auf der Homepage des Öamtc um kurz vor neun Uhr zu lesen. Etwas besser sah es in die andere Richtung, von Innsbruck Richtung Rosenheim, aus. Doch auch hier gab es zwischen Jenbach und Kufstein Nord Stau und einen Zeitverlust von bis zu 30 Minuten.

Auch in Fügen brauchten Autofahrer gute Nerven.
Auch in Fügen brauchten Autofahrer gute Nerven.(Bild: Land Tirol/Webcam)

„Hotspots“ auch am Fernpass und im Zillertal
Gute Nerven brauchten Verkehrsteilnehmer auch am Fernpass. „Zwischen Nassereith Süd und Grenztunnel Füssen stockender Verkehr, dichter Verkehr mit zunehmender Tendenz“, hieß es. Ein Blick auf die Webcam des Landes bestätigte die Meldung. 

Nicht anders das Bild im Zillertal. „Zwischen Fügen und B171 in beiden Richtungen Stau, Verkehrsbehinderung, Blockabfertigung“, war zu lesen. Auch in anderen Bundesländern braucthen Verkehrsteilnehmer viel Geduld.

Tirol

