Autofahrer brauchen viel Geduld auf Tirols Straßen

„Zwischen Grenzübergang Kiefersfelden und Jenbach Stau, Zeitverlust von bis zu 45 Minuten zwischen km 0,0 und km 40,1 – gesamte aktuelle Fahrtdauer auf dem Abschnitt 1 Stunde und 10 Minuten“, war auf der Homepage des Öamtc um kurz vor neun Uhr zu lesen. Etwas besser sah es in die andere Richtung, von Innsbruck Richtung Rosenheim, aus. Doch auch hier gab es zwischen Jenbach und Kufstein Nord Stau und einen Zeitverlust von bis zu 30 Minuten.