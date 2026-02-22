Landeshauptmann Doskozil mischt sich unters Volk

„Echte Gespräche, keine Show“

Die Sozialdemokratie sei die Partei der Vielen. Es liege in ihrer DNA, breit zu diskutieren, sagt Doskozil: „Unsere Mitglieder wissen aus ihrem Alltag genau, wo es hakt. Dieses Wissen ist für mich Maßstab und Auftrag zugleich.“ Maximal 30 Teilnehmer sollen bei jedem Termin dabei sein. Die Runden sind bewusst klein gehalten, um Tiefgründigkeit zu ermöglichen. Den Auftakt bildet am 13. März der Bezirk Mattersburg, danach geht es im Zweiwochenrhythmus weiter.