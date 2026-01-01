The Garmisch runner-up
After four fifth places, Jan Hörl may have finally climbed the podium at the New Year's competition in Garmisch-Partenkirchen with today's second place, but even more would have been possible!
Because just before Hörl, the inrun was shortened by a hatch, exactly in a phase in which the tailwind increased ...
"I somehow saved myself!"
"The second (jump) was a tough one. The conditions were very difficult. I somehow managed to save myself, but it wasn't entirely fair," said the 27-year-old from Salzburg. Nevertheless, he was also pleased with second place.
"The youngsters are pushing us!"
"It's also great that Embacher made the podium again, he did a great job. The youngsters are pushing us and we have to stretch ourselves."
