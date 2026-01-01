Four Hills Tournament
Garmisch: Prevc in the lead, Hörl lurking just behind
If only he didn't exist - only Domen Prevc prevented the ÖSV eagles from a perfect start to the new ski jumping year! At the New Year's competition in Garmisch-Partenkirchen, the Austrians Jan Hörl and Stephan Embacher were only beaten by the Slovenian high-flyer in front of a sold-out crowd of 22,000 spectators.
Prevc, who had already been victorious in Oberstdorf at the start of the Four Hills Tournament, was ahead at half-time and also remained untouchable in the final.
In the end, he scored 303.1 points after jumps of 143.0 and 141.0 meters, Hörl (141/131.5) finished 15.4 points behind in second place and Embacher (134.0/141.5) a further 0.6 points behind. For Daniel Tschofenig, a successful tour title defense is now out of reach after finishing 9th.
Hörl landed on the podium for the first time after four fifth places in Garmisch-Partenkirchen. With Maximilian Ortner in 10th place, a total of four ÖSV "eagles" finished in the top ten. Manuel Fettner finished 13th, Jonas Schuster was 24th and Stefan Kraft only managed 26th.
For Timi Zajc, on the other hand, who had been considered one of the co-favorites, the tour is already over after his second disqualification. The "red card" that has now been issued excludes the Slovenian from the competitions in Innsbruck (already sold out with 21,125 spectators, please note) and Bischofshofen.
