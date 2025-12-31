Two people buried
Kitzbühel: Avalanche in the forest below Hausbergkante
An avalanche has occurred in Kitzbühel near the ski area and the legendary Streif downhill run, confirms the Tyrol control center. A rescue operation has been launched and the victims have now been freed. There are three injured.
According to initial information, two winter sports enthusiasts were partially buried in the forest below the Hausbergkante. According to the Tyrol control center, two helicopters are currently on site. The Kitzbühel mountain rescue service is also on duty.
Buried victims now out of the avalanche
The police and control center have since reported that the two partially buried victims have now been freed. The two and a third person in the group, who was presumably not buried but reported the accident, were slightly or moderately injured.
Only avalanche warning level one
Today there is only avalanche danger level 1 - low danger. However, watch out for drifting snow.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
