Urlaubsstorno: Worauf muss ich achten?

Der Urlaub ist gebucht, die Freude groß. Doch dann kommt etwas Unvorhergesehenes, wie eine Erkrankung, dazwischen. Bei Pauschalreisen sind die Stornierungen in den AGB geregelt, da richten sich die Sätze nach dem Zeitpunkt der Stornierung. Das kann aber von Veranstalter zu Veranstalter unterschiedlich sein. Bei Einzelbuchungen liegt es im Ermessen der Unterkunftgeber, ob und bis wann eine kostenlose Stornierung möglich ist.