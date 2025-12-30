"Krone" knows the date
Grasser receives shackle on his birthday
Former Finance Minister Karl-Heinz Grasser has been in Innsbruck prison since June of this year. It is no longer a secret that he will receive a shackle at the beginning of next year. Now, however, the exact date has leaked out: According to "Krone" information, Grasser is to leave the "Ziegelstadl" for good on January 2, 2026 - just on his 57th birthday!
Three months ago, Grasser applied for electronically monitored house arrest, aka ankle bracelet. At the end of March, the former finance minister was sentenced to four years' unconditional imprisonment by the Supreme Court (OGH) in the Buwog proceedings for embezzlement and acceptance of gifts by public officials. He can now be conditionally released for half of the sentence.
According to information from "Krone", the Carinthian-born man will receive his ankle bracelet on January 2, 2026 and will be allowed to move from prison to his own four walls - even on his birthday. That would probably be the best present by far. According to "Krone" research, this decision is said to have been made just before Christmas Eve.
Manfred Ainedter, Grasser's lawyer, emphasized succinctly when asked by "Krone": "I will neither confirm nor deny this."
Emergency operation after bowel obstruction
In September, Grasser suffered an intestinal blockage and spent several weeks in hospital following emergency surgery. The still 56-year-old has been living with his wife, entrepreneur and Swarovski millionaire heiress Fiona Pacifico Griffini-Grasser, and their daughter in Kitzbühel for a long time.
He had been serving his sentence in Innsbruck prison since the beginning of June. According to "Krone" research, the ex-politician had worked in the so-called magazine and was responsible for issuing clothing and bed linen. He also spent his time in prison playing soccer.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
