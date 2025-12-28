"The most beautiful gift"
Ski couple Venier and Walder become parents for the first time
Super-G world champion Stephanie Venier and former speed specialist Christian Walder have become parents for the first time.
The Tyrolean, who retired from alpine ski racing in the summer, posted a picture of their offspring under the Christmas tree on Instagram on Sunday. The due date was therefore December 14.
"This Christmas, our hearts have received the most beautiful gift," wrote Venier.
Married since September
Following her triumph in Saalbach-Hinterglemm at the beginning of October, the Tyrolean was named Austria's Sportswoman of the Year. Venier and Walder have been married since September.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
