Heute erst Regen, später Schnee

Aufgrund einer Nordostströmung gelangt kältere Luft in den Alpenraum. Ein Tief über Italien steuert die Feuchte bei, was in winterlichen Verhältnissen endet. Der Heilige Abend verläuft meist trüb und oft nass beziehungsweise winterlich. Besonders im Osten und im Waldviertel regnet oder schneit es zeitweise. Die Schneefallgrenze sinkt von anfangs 600 Meter bis zu Abend in die Niederungen ab.