Scandal at the Ally Pally
Dom Taylor doping case shakes up World Darts Championship!
A bombshell at the current Darts World Championship at the Ally Pally in London: England's Dom Taylor has tested positive for doping! It is not known which substance was the 27-year-old's undoing ...
And in fact it doesn't matter what Taylor may have ingested illegally - he can forget about his second round duel with Jonny Clayton planned for tomorrow. The Welshman can look forward to a bye, which will take him into the third round without a fight.
"Eliminated with immediate effect!"
Because "in accordance with the current guidelines of the Darts Regulation Authority (DRA), Dom Taylor has been banned from participating in all DRA-regulated events with immediate effect," it said in a press release.
In addition, disciplinary proceedings will be initiated against Taylor in accordance with the DRA's anti-doping regulations. The prize money he had earned for reaching the 2nd round will also remain frozen for the time being ...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
