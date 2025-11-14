Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Maß halten“ abgelehnt

Wenn’s um die Gagen geht, wird vereint gemauert

Niederösterreich
14.11.2025 09:15
In der Wirtschaftskammer-Zentrale in St. Pölten wurden Reformideen nicht gutgeheißen.
In der Wirtschaftskammer-Zentrale in St. Pölten wurden Reformideen nicht gutgeheißen.(Bild: P. Huber)

Anträge für „faire Lohnpolitik“ in der Kammer sowie eine Reform des niederösterreichischen Kammerwahlrechts wurden beim Wirtschaftsparlament in St. Pölten abgeschmettert.

0 Kommentare

Da hat sich die Wirtschaftskammer Niederösterreich wohl keinen allzu günstigen Termin ausgesucht: Just zu dem Zeitpunkt, an dem die Debatte um die Gehaltserhöhung für die Kammermitarbeiter und die stattliche Anhebung der Funktionärsgagen den Präsidenten der WKÖ immer mehr ins Wanken bringen, hatten die blau-gelben Kämmerer ihr Wirtschaftsparlament einberufen. Einmal jährlich tagen dabei mehr als 100 Funktionäre mit der niederösterreichischen Kammerspitze.

Wirtschaftsbund-Vertreter mit Obmann Wolfgang Ecker (re.) und Direktor Harald Servus (li.) an ...
Wirtschaftsbund-Vertreter mit Obmann Wolfgang Ecker (re.) und Direktor Harald Servus (li.) an der Spitze.(Bild: WBNÖ/Thomas Gobauer)

Keine Mehrheit für Sparkurs
Klar, dass diesmal die Causa prima bei der Sitzung in St. Pölten nicht außen vor bleiben konnte. Die UNOS, der Wirtschaftsflügel der NEOS, brachten einen Antrag auf „faire, maßvolle Gehaltspolitik“ in der Wirtschaftskammer ein. „Viele Betriebe kämpfen derzeit mit steigenden Kosten und hohen Belastungen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten muss die Kammer mit gutem Beispiel vorangehen“, begründeten Armin Rainer und Jürgen Margetich den pinken Vorstoß: „Wer die Interessen der Unternehmer vertritt, sollte auch im eigenen Haus Maß halten.“ Ein Begehren, das beim ÖVP-Wirtschaftsbund, beim roten Wirtschaftsverband und selbst bei der Grünen Wirtschaft gar nicht gut ankam – und abgelehnt wurde. Die Freiheitlichen enthielten sich der Stimme. Auch sie blitzten aber mit einer Reformidee ab. Ihre Forderung nach einer Änderung des Kammerwahlrechts wurde von der Mehrheitsfraktion abgeschmettert.

Zitat Icon

Dass eine Reform der Wirtschaftskammerwahl abgelehnt wurde, ist ein Armutszeugnis für jene, die Transparenz und Mitbestimmung weiter blockieren. Wir kämpfen dafür, dass die Kammer frei von partei- politischem Kalkül wird.

Reinhard Langthaler, Freiheitliche Wirtschaft

Breite Zustimmung fanden indes Forderungen des Wirtschaftsbundes nach einer Erhöhung des Investitionsfreibetrags, Steuerfreiheit für Überstunden und Bürokratieabbau, die jetzt an die Regierung herangetragen werden sollen.

Rainer (li.) und sein UNOS- Kollege Margetich.
Rainer (li.) und sein UNOS- Kollege Margetich.(Bild: UNOS)

Kammerzeitung im pinken Visier
Keine Mehrheit goutierte hingegen einen abschließenden Antrag der UNOS. Sie wollten einen eigenen „Presserat“ installieren, der die Ausgewogenheit der Berichte in der niederösterreichischen Kammerzeitung im Auge behalten sollte. Das ging Rot und Schwarz aber zu weit.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
118.910 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.085 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
79.685 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
913 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf