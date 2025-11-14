Wenn’s um die Gagen geht, wird vereint gemauert

Keine Mehrheit für Sparkurs

Klar, dass diesmal die Causa prima bei der Sitzung in St. Pölten nicht außen vor bleiben konnte. Die UNOS, der Wirtschaftsflügel der NEOS, brachten einen Antrag auf „faire, maßvolle Gehaltspolitik“ in der Wirtschaftskammer ein. „Viele Betriebe kämpfen derzeit mit steigenden Kosten und hohen Belastungen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten muss die Kammer mit gutem Beispiel vorangehen“, begründeten Armin Rainer und Jürgen Margetich den pinken Vorstoß: „Wer die Interessen der Unternehmer vertritt, sollte auch im eigenen Haus Maß halten.“ Ein Begehren, das beim ÖVP-Wirtschaftsbund, beim roten Wirtschaftsverband und selbst bei der Grünen Wirtschaft gar nicht gut ankam – und abgelehnt wurde. Die Freiheitlichen enthielten sich der Stimme. Auch sie blitzten aber mit einer Reformidee ab. Ihre Forderung nach einer Änderung des Kammerwahlrechts wurde von der Mehrheitsfraktion abgeschmettert.