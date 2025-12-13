ÖBB on the major operation
Dust cloud from Koralm Tunnel: “It can happen”
Shortly after the inaugural journey, of all things, there was a major incident in the new Koralm Tunnel, with a large cloud of dust causing alarm. According to ÖBB, this can happen in new tunnels. The fire department also confirmed: no fire!
Nerves were on edge for a short time on Friday afternoon: shortly after the premiere train with almost 800 passengers had returned from Klagenfurt to Graz, there was a major incident at the Styrian portal of the Koralm Tunnel. A cloud of dust caused quite a stir, and 20 fire departments and almost 100 Red Cross employees were called out.
After a good two hours, the all-clear was given and the next special trains departed. "Such dust developments can occur when tunnels are newly commissioned - as happened when the Tauern Tunnel was opened," said ÖBB on Saturday. The fire department also confirmed to "Krone" on request that they were unable to detect a fire.
During the night to Saturday, further rumors emerged about disruptions or even emergency braking during the special trips on the opening day. All this is rejected by the Federal Railways.
Rush for Koralm tickets
Regular passenger services on the 130-kilometre high-speed line between Carinthia and Styria will start on Sunday with the Austria-wide timetable change - hopefully without any further incidents. Interest in the new railroad line, including the 33-kilometer Koralm Tunnel, is high, with more than 10,000 tickets sold in advance for tomorrow's Sunday alone.
