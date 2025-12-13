Wenn der Alltag zu einem absurden Schauspiel wird

Doch Mini und Miki haben ein Problem: Immer wieder kippt ihr Alltag in comichaften oder auch horrorfilmartigen Wendungen ins Absurde. Wenn Miki in der Lugner City einkaufen geht, sieht er sich plötzlich mit einer Heerschar seiner Doppelgänger konfrontiert. Im Urlaub im Süden wechselt Mini plötzlich die Identität mit der Kellnerin, die sie so fasziniert. Und auch die Familienbesuche, die das Paar unternimmt, enden nie harmonisch – sondern scheintot in einem Grab, oder mit einem Mund voller blutender Kekse.