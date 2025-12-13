Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Minihorror“ in Graz

Wenn der Alltag zu einem absurden Schauspiel wird

Steiermark
13.12.2025 14:27
Grandioses Ensemble: „Minihorror“ in Graz
Grandioses Ensemble: „Minihorror“ in Graz(Bild: Lex Karelly)

Aberwitzig: Regisseur Branko Janack bringt Barbi Markovics grandiosen Erzählband „Minihorror“ im Grazer Schauspielhaus auf die Bühne.

0 Kommentare

Eigentlich sind Mini und Miki ein ganz normales Paar: Sie stammt aus Serbien, er aus der österreichischen Provinz, für das Chaos in ihrer Wiener Wohnung sind sie beide in gleichem Maße verantwortlich – genauso wie für die chaotische Beziehung, die sie führen.

Doch Mini und Miki haben ein Problem: Immer wieder kippt ihr Alltag in comichaften oder auch horrorfilmartigen Wendungen ins Absurde. Wenn Miki in der Lugner City einkaufen geht, sieht er sich plötzlich mit einer Heerschar seiner Doppelgänger konfrontiert. Im Urlaub im Süden wechselt Mini plötzlich die Identität mit der Kellnerin, die sie so fasziniert. Und auch die Familienbesuche, die das Paar unternimmt, enden nie harmonisch – sondern scheintot in einem Grab, oder mit einem Mund voller blutender Kekse.

Luiza Monteiro, Zeljko Marovic, Amelie Steinweiß, Anke Stednigk und Louie Krüger (v. li.)
Luiza Monteiro, Zeljko Marovic, Amelie Steinweiß, Anke Stednigk und Louie Krüger (v. li.)(Bild: Lex Karelly)

Die kurzen, vor Wortwitz schillernden Texte aus Barbi Markovics Erzählband „Minihorror“ sind wie gemacht für die Bühne. Dementsprechend ist das Schauspielhaus auch nicht das erste Theater, welches das 2024 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnete Werk auf die Bühne bringt.

Schauspiel an rustikalen Holztischen 
Doch Regisseur Branko Janack hat einen tollen Zugang zu diesen Texten über die düsteren Skurrilitäten eines „normalen“ Lebens, die absurden Assimilationsbemühungen von Zuwanderern und den Horror des Provinziellen (auch mitten in der Großstadt) gefunden: Das Publikum sitzt an rustikalen Holztischen und bekommt die Szenen vom grandiosen Ensemble (Louie Krüger, Zeljko Marovic, Luiza Monteiro, Anke Stednigk und Amelie Steinweiß) nicht nur in deftigen Häppchen serviert, sondern wird mithineingezogen in den Akt des Erzählens – muss Requisiten halten, Stichworte liefern und als Komparsen bereitstehen.

Lesen Sie auch:
Autorin und Wahlwienerin Barbi Markovic (Archivbild)
Für „Minihorror“
Barbi Markovic gewinnt Leipziger Buchpreis
21.03.2024

Janack macht das Schauspiel, das Vorspielen falscher Tatsachen, zu einer weiteren Wahnwitzigkeit des Lebens, aus der es für das Publikum (zumindest für 90 grandios unterhaltsame Theaterminuten) kein Entkommen gibt.

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
156.842 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
149.733 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
145.407 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf