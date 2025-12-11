Europa League
The Sturm line-up against Red Star is here
Here it is, the starting line-up with which Sturm Graz coach Jürgen Säumel is looking for success in the Europa League duel with Red Star Belgrade!
The line-up:
Sturm Graz go into their final home game of the year with the tailwind of a derby win and yet some unrest at the club. Austria's soccer champions need a win against Serbia's figurehead Red Star Belgrade to have a realistic chance of progressing in the Europa League. "I have every confidence in my team," said Sturm coach Jürgen Säumel ahead of Marko Arnautovic's potential Austrian debut.
"Marko is a very good player!"
The ÖFB record goalscorer seemed to be out for longer with an adductor injury, but made it back into the visitors' squad earlier. A short stint seems possible. Arnautovic has never played a competitive match as a professional against an Austrian team. "Marko is a very good player, record goalscorer for the Austrian national team. You don't need to say much about his merits and successes," emphasized Säumel, who knows Arnautovic very well as a former teammate in the ÖFB team and as ÖFB assistant to Franco Foda. "I would be delighted to see him, because I also really appreciate him as a person."
