Nach Kreuzbandriss! ÖSV-Hoffnung verlegt Comeback

Mit WM-Torschützenkönig einst im gleichen Verein

Zuletzt fieberte Felix mit der U17 Österreichs bei der Fußball-WM in Katar mit! Torschützenkönig Johannes Moser (acht Treffer) kennt er von der Piste. „Er war im gleichen Ski-Klub wie ich, bei ASKÖ Klippitztörl/St. Veit, hat dort mit drei Jahren angefangen. Er war richtig gut. Wir haben beide auch Fußball gespielt, nur hab ich mich dann fürs Skifahren entschieden“, erzählt Hacker. „Schade, dass es nicht für den Titel gereicht hat. Aber Johannes hat jede Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ich bin gespannt, wo seine Reise hingeht!“