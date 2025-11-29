Vorteilswelt
Franz im Europacup

Nach Kreuzbandriss! ÖSV-Hoffnung verlegt Comeback

Kärnten
29.11.2025 07:00
Felix Hacker pfeift auf Beaver Creek.
Felix Hacker pfeift auf Beaver Creek.(Bild: Christof Birbaumer)

Der Lavanttaler Ski-Speedspezialist pfeift trotz Weltcup-Fixticket auf die Abfahrt in Beaver Creek, steigt Mitte Dezember bei den Bewerben in Gröden ein. Zuletzt fieberte er mit der U17 bei der WM in Katar mit, drehte mit Olympiasieger Franz Klammer einen Werbespot. Der Weißbriacher Max Franz greift im Europacup an.

Comeback verlegt! Der ÖSV-Speedspezialist Felix Hacker, der sich im Jänner beim Abfahrtstraining in Kitzbühel das Kreuzband gerissen hatte, verzichtet trotz Fix-Ticket auf einen Start bei der ersten Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek.

In Gröden sammelte Felix Hacker 2024 erstmals Weltcup-Punkte.
In Gröden sammelte Felix Hacker 2024 erstmals Weltcup-Punkte.(Bild: Christof Birbaumer)

„Dort sind nicht die besten Trainingsbedingungen. Weil ich noch Rückstand habe, bereite ich mich in Europa auf die Bewerbe in Gröden vor. Ein Mitgrund war auch, dass in Beaver Creek nur eine statt zwei Abfahrten ausgetragen wird“, erzählt der Lavanttaler. In Gröden sammelte er im Vorjahr als 29. erstmals Weltcup-Punkte.

Werbespot mit Klammer
Im Sommer drehte der 26-Jährige gemeinsam mit seinem Idol Franz Klammer einen Werbespot. „Ein richtig gemütlicher, cooler Typ, wie ein Kärntner halt so ist. Er meinte zu mir, ich soll heuer gscheidt Gas geben“, grinst Felix. Ob er Olympia im Kopf hat? „Ich würde lügen, wenn ich Nein sage. Aber erst muss ich Vertrauen ins Knie finden, dann kann ich wieder richtig schnell sein!“

Mit WM-Torschützenkönig einst im gleichen Verein
Zuletzt fieberte Felix mit der U17 Österreichs bei der Fußball-WM in Katar mit! Torschützenkönig Johannes Moser (acht Treffer) kennt er von der Piste. „Er war im gleichen Ski-Klub wie ich, bei ASKÖ Klippitztörl/St. Veit, hat dort mit drei Jahren angefangen. Er war richtig gut. Wir haben beide auch Fußball gespielt, nur hab ich mich dann fürs Skifahren entschieden“, erzählt Hacker. „Schade, dass es nicht für den Titel gereicht hat. Aber Johannes hat jede Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ich bin gespannt, wo seine Reise hingeht!“

Max Franz startet bei den Europacup-Bewerben in Santa Caterina.
Max Franz startet bei den Europacup-Bewerben in Santa Caterina.(Bild: Christof Birbaumer)

Franz sammelt im Europacup Rennpraxis
Neues gibt es auch von Max Franz! Der Weißbriacher verpasste in Copper Mountain die Weltcup-Qualifikation, reiste nach nur einer Woche wieder ab. Aufgeben ist für den 36-Jährigen, der sich vor drei Jahren in Übersee im Trainingslager Frakturen in beiden Beinen zugezogen hatte, aber keine Option. Ab 9. Dezember startet er in Santa Caterina im Europacup, die nächsten Weltcup-Speed-Bewerbe in Europa finden am.

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Kärnten

