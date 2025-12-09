Antonow-Militärtransporter in Russland abgestürzt

Wohl letzte Antonow An-22 des russischen Militärs

Die Antonow An-22 wurde noch zu Sowjetzeiten in den 1960er-Jahren entwickelt. Medienberichten zufolge war dies die letzte Maschine dieses Typs, die vom russischen Militär betrieben wurde. Die An-22 wurde zum Transport größerer Luftfrachten, aber auch für Fallschirmjägeroperationen genutzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau stürzte das Flugzeug bei einem planmäßigen Flug nach einer Reparatur ab.