7 Insassen wohl tot
Antonow-Militärtransporter in Russland abgestürzt
In Russland ist ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Antonow An-22 abgestürzt. Alle sieben Insassen an Bord kamen dabei vermutlich ums Leben.
Der Absturz ereignete sich in der Oblast Iwanowo. Über Überlebende ist bislang nichts bekannt – eine Such- und Bergungsaktion in der unbewohnten Gegend sei gestartet worden, gab das russische Verteidigungsministerium bekannt.
Wohl letzte Antonow An-22 des russischen Militärs
Die Antonow An-22 wurde noch zu Sowjetzeiten in den 1960er-Jahren entwickelt. Medienberichten zufolge war dies die letzte Maschine dieses Typs, die vom russischen Militär betrieben wurde. Die An-22 wurde zum Transport größerer Luftfrachten, aber auch für Fallschirmjägeroperationen genutzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau stürzte das Flugzeug bei einem planmäßigen Flug nach einer Reparatur ab.
