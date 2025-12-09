Griechenland: Hund beißt britischen Bub tot

Mutter gibt Jägern die Schuld

Schuld an dem plötzlichen Ausraster seien Jäger gewesen, die im nahegelegenen Wald mit Pfeifen und Gewehren hantiert hätten, sagte die Mutter des Kindes. Diese hätten den Hund erschreckt. Die kleine Familie hat viele Tiere in ihrer Wahlheimat in Griechenland; Hunde, Katzen, Pferde und eben auch den Pitbull. Dieser habe bis zu dem Vorfall nie Probleme gemacht, erzählte Robbie Deeth. „Er ließ sich von Leon am Bauch kitzeln und streicheln und leckte ihm das Gesicht ab; er war nie ungezogen. Leon spielte ständig mit ihm.“