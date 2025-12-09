Vorteilswelt
Drama in Spanien

Motocross-Meister (17) stirbt nach Trainingsunfall

Motorsport
09.12.2025 06:21
Enzo Badenas wurde nur 17 Jahre alt.
Enzo Badenas wurde nur 17 Jahre alt.

Der spanische Motorsport trauert um Enzo Badenas. Das Motocross-Talent ist im Alter von gerade einmal 17 Jahren an den Folgen eines schweren Trainingsunfalls gestorben.

Badenas trainierte am Specialized Centre for Motorsport Training auf dem Circuit Ricardo Tormo westlich von Valncia, als er sich bei einem Sturz schwere Verletzungen zuzog. Die Ärzte konnten das Leben des RFME-GasGas-Pilots nicht mehr retten.

Badenas galt als große Nachwuchs-Hoffnung des spanischen Motocross-Sports, 2022 konnte er sich zum 85ccm-Staatsmeister küren, zuletzt ging er in der EMX125-Serie an den Start.

Porträt von krone Sport
krone Sport
