Linz zahlt weiter für Ex-Bürgermeister Klaus Luger

Wie viel oder wie wenig ein Bürgermeister in Oberösterreich verdient, ist gesetzlich genau geregelt. Die aktuelle Fassung des oberösterreichischen Gemeinde-Bezügegesetzes sieht vor, dass dem Linzer Bürgermeister 165% des Ausgangsbetrags zustehen. Der Betrag ist in diesem Fall die Summe, die ein Abgeordneter zum Nationalrat pro Monat erhält. Mit dieser Basis errechnet sich also der Bezug für den höchsten politischen Vertreter in Linz. Man spricht hier auch von der Bezügepyramide.