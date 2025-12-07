Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ungewöhnlich mild

Dichter Nebel im Flachland, Sonne auf den Bergen

Österreich
07.12.2025 13:09
Das Wetter präsentiert sich die kommenden Tage vor allem in den Bergen mild und sonnig.
Das Wetter präsentiert sich die kommenden Tage vor allem in den Bergen mild und sonnig.(Bild: Werner Buchacher)

Zum Start in die neue Winterwoche zeigt sich Österreich zweigeteilt: Im Flachland dominieren dichter Nebel und trübe Aussichten, oben auf den Bergen dagegen viel Sonne und ungewohnt milde Temperaturen.

0 Kommentare

Zum Wochenbeginn zeigt sich der Himmel vielerorts grau, speziell entlang und nördlich der Alpen sowie im Südosten regnet es zeitweise. Schnee fällt nur noch ganz oben im Hochgebirge. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter zunehmend: Von Westen her lockern die Wolken auf, und ein paar Sonnenstrahlen sind möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf den Bergen teils lebhaft. Die Temperaturen steigen tagsüber auf fünf bis 15 Grad.

Am Dienstag halten sich in vielen Bundesländern dichte Nebelfelder, die sich teils nur sehr langsam lichten. Vor allem im Osten und Südosten könnte der Nebel sogar den ganzen Tag über bleiben. Der Wind bleibt schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Höchstwerte liegen je nach Nebel oder Sonne bei vier bis 15 Grad.

Österreich
Symbol bedeckt
5° / 8°
9 km/h
00:18 h
35 %
Symbol stark bewölkt
4° / 9°
5 km/h
02:51 h
40 %
Symbol leichter Regen
4° / 9°
5 km/h
01:23 h
60 %
Symbol bedeckt
5° / 8°
5 km/h
01:13 h
< 5 %
Symbol wolkig
5° / 11°
4 km/h
03:46 h
< 5 %
Symbol heiter
6° / 10°
8 km/h
06:30 h
< 5 %
Symbol Nebel
3° / 5°
9 km/h
00:12 h
< 5 %
Symbol Nebel
4° / 5°
9 km/h
00:01 h
< 5 %
Symbol heiter
3° / 6°
11 km/h
06:25 h
< 5 %
Symbol Nieseln
2° / 4°
13 km/h
00:04 h
< 5 %
Wien
Symbol bedeckt
1° / 3°
8 km/h
00:52 h
35 %
Symbol stark bewölkt
0° / 7°
13 km/h
03:03 h
40 %
Symbol leichter Regen
3° / 11°
17 km/h
01:26 h
65 %
Symbol stark bewölkt
6° / 11°
7 km/h
02:15 h
< 5 %
Symbol wolkig
4° / 9°
14 km/h
04:05 h
< 5 %
Symbol heiter
3° / 8°
12 km/h
07:27 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
2° / 6°
7 km/h
03:09 h
< 5 %
Symbol Nebel
2° / 4°
6 km/h
00:01 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 6°
12 km/h
05:22 h
< 5 %
Symbol Nebel
1° / 4°
9 km/h
00:41 h
10 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
5° / 8°
14 km/h
00:02 h
45 %
Symbol stark bewölkt
3° / 8°
4 km/h
02:15 h
45 %
Symbol Regen
2° / 8°
4 km/h
00:57 h
65 %
Symbol stark bewölkt
4° / 9°
6 km/h
02:19 h
< 5 %
Symbol wolkig
3° / 10°
3 km/h
03:40 h
< 5 %
Symbol heiter
4° / 11°
7 km/h
06:27 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
2° / 5°
11 km/h
02:48 h
< 5 %
Symbol Nebel
3° / 6°
11 km/h
00:01 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
2° / 5°
11 km/h
03:33 h
< 5 %
Symbol Nebel
2° / 5°
16 km/h
00:33 h
10 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
2° / 3°
5 km/h
00:00 h
35 %
Symbol leichter Regen
2° / 7°
4 km/h
01:46 h
55 %
Symbol bedeckt
4° / 10°
4 km/h
00:38 h
65 %
Symbol bedeckt
4° / 8°
3 km/h
01:03 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 6°
3 km/h
03:52 h
< 5 %
Symbol wolkig
0° / 6°
3 km/h
03:39 h
< 5 %
Symbol Nebel
2° / 6°
5 km/h
02:38 h
< 5 %
Symbol Nebel
1° / 3°
5 km/h
00:46 h
< 5 %
Symbol wolkig
0° / 4°
5 km/h
04:17 h
< 5 %
Symbol wolkig
0° / 3°
4 km/h
05:00 h
10 %
Linz
Symbol bedeckt
3° / 8°
4 km/h
00:00 h
35 %
Symbol Nebel
0° / 7°
4 km/h
05:38 h
40 %
Symbol stark bewölkt
2° / 9°
2 km/h
02:02 h
50 %
Symbol stark bewölkt
3° / 12°
3 km/h
02:46 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 14°
3 km/h
06:23 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
1° / 12°
4 km/h
08:02 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 8°
3 km/h
05:36 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 4°
3 km/h
01:55 h
< 5 %
Symbol wolkig
0° / 4°
4 km/h
05:13 h
< 5 %
Symbol wolkig
-0° / 4°
3 km/h
05:06 h
20 %
Graz
Symbol bedeckt
4° / 6°
3 km/h
00:02 h
35 %
Symbol stark bewölkt
2° / 6°
4 km/h
02:16 h
45 %
Symbol stark bewölkt
1° / 7°
4 km/h
03:05 h
50 %
Symbol stark bewölkt
0° / 7°
3 km/h
03:31 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 7°
3 km/h
05:34 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 5°
4 km/h
05:23 h
< 5 %
Symbol heiter
-1° / 6°
3 km/h
06:02 h
< 5 %
Symbol heiter
-1° / 5°
4 km/h
06:34 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 4°
4 km/h
04:42 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 5°
3 km/h
05:40 h
25 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
-2° / 7°
8 km/h
00:17 h
40 %
Symbol leichter Regen
4° / 6°
13 km/h
00:13 h
80 %
Symbol Regen
6° / 11°
10 km/h
00:29 h
70 %
Symbol stark bewölkt
4° / 12°
10 km/h
03:44 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 11°
8 km/h
07:55 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 8°
6 km/h
07:16 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-0° / 7°
6 km/h
08:09 h
< 5 %
Symbol heiter
-1° / 6°
6 km/h
07:36 h
< 5 %
Symbol wolkig
-2° / 5°
5 km/h
05:44 h
< 5 %
Symbol heiter
-2° / 4°
5 km/h
07:55 h
20 %
Salzburg
Symbol bedeckt
1° / 6°
7 km/h
00:42 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 4°
4 km/h
00:16 h
65 %
Symbol leichter Regen
4° / 10°
4 km/h
01:43 h
65 %
Symbol stark bewölkt
2° / 10°
8 km/h
03:41 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-1° / 9°
2 km/h
08:11 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-1° / 8°
3 km/h
08:00 h
15 %
Symbol wolkenlos
-2° / 10°
6 km/h
08:15 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-3° / 8°
4 km/h
08:06 h
< 5 %
Symbol wolkig
-3° / 7°
5 km/h
05:57 h
15 %
Symbol heiter
-5° / 6°
5 km/h
07:45 h
40 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
-1° / 8°
13 km/h
00:11 h
50 %
Symbol Regen
6° / 7°
16 km/h
00:01 h
80 %
Symbol leichter Regen
7° / 11°
12 km/h
01:05 h
70 %
Symbol wolkig
5° / 11°
8 km/h
03:41 h
< 5 %
Symbol heiter
3° / 9°
7 km/h
07:32 h
15 %
Symbol heiter
4° / 8°
6 km/h
05:36 h
30 %
Symbol wolkenlos
2° / 8°
5 km/h
08:02 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 6°
4 km/h
07:23 h
30 %
Symbol heiter
0° / 6°
5 km/h
07:19 h
25 %
Symbol heiter
0° / 6°
5 km/h
07:26 h
40 %
Bregenz
Wetterdaten:

Auch am Mittwoch herrscht weiter Hochdruckeinfluss. Auf den Bergen zeigt sich der Tag meist strahlend sonnig, nur begleitet von ein paar dünnen Schleierwolken. Besonders hartnäckig bleibt jedoch der Nebel im Norden, Osten und stellenweise im Rheintal. In der Früh minus fünf bis plus fünf Grad, am Nachmittag plus sechs bis plus 16 Grad – in mittleren Höhenlagen wird es am wärmsten.

Ein paar harmlose Wolken ziehen am Donnerstag durch, sonst dominiert erneut die Sonne. Durch auflebenden Westwind ist der Nebel im Norden und Osten geringer als an den Vortagen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen sechs und 13 Grad. Mit dem Wind setzt sich die milde Luft nun zunehmend auch im Flachland durch.

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
148.750 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
129.002 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
122.986 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Österreich
Ungewöhnlich mild
Dichter Nebel im Flachland, Sonne auf den Bergen
Forum
Wie kann Gewalt gegen Frauen verhindert werden?
Als Gastredner
Corona-Kritiker Rutter gleich wieder ausgeladen
Spektakuläre Aktion
Zweite Murbrücke auf A2 erfolgreich entfernt
Krone Plus Logo
Schilder fehlen
Salzburgs am besten versteckte Toiletten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf