Dichter Nebel im Flachland, Sonne auf den Bergen

Zum Start in die neue Winterwoche zeigt sich Österreich zweigeteilt: Im Flachland dominieren dichter Nebel und trübe Aussichten, oben auf den Bergen dagegen viel Sonne und ungewohnt milde Temperaturen.
Zum Wochenbeginn zeigt sich der Himmel vielerorts grau, speziell entlang und nördlich der Alpen sowie im Südosten regnet es zeitweise. Schnee fällt nur noch ganz oben im Hochgebirge. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter zunehmend: Von Westen her lockern die Wolken auf, und ein paar Sonnenstrahlen sind möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf den Bergen teils lebhaft. Die Temperaturen steigen tagsüber auf fünf bis 15 Grad.
Am Dienstag halten sich in vielen Bundesländern dichte Nebelfelder, die sich teils nur sehr langsam lichten. Vor allem im Osten und Südosten könnte der Nebel sogar den ganzen Tag über bleiben. Der Wind bleibt schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Höchstwerte liegen je nach Nebel oder Sonne bei vier bis 15 Grad.
Auch am Mittwoch herrscht weiter Hochdruckeinfluss. Auf den Bergen zeigt sich der Tag meist strahlend sonnig, nur begleitet von ein paar dünnen Schleierwolken. Besonders hartnäckig bleibt jedoch der Nebel im Norden, Osten und stellenweise im Rheintal. In der Früh minus fünf bis plus fünf Grad, am Nachmittag plus sechs bis plus 16 Grad – in mittleren Höhenlagen wird es am wärmsten.
Ein paar harmlose Wolken ziehen am Donnerstag durch, sonst dominiert erneut die Sonne. Durch auflebenden Westwind ist der Nebel im Norden und Osten geringer als an den Vortagen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen sechs und 13 Grad. Mit dem Wind setzt sich die milde Luft nun zunehmend auch im Flachland durch.
