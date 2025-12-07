Dichter Nebel im Flachland, Sonne auf den Bergen

Zum Wochenbeginn zeigt sich der Himmel vielerorts grau, speziell entlang und nördlich der Alpen sowie im Südosten regnet es zeitweise. Schnee fällt nur noch ganz oben im Hochgebirge. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter zunehmend: Von Westen her lockern die Wolken auf, und ein paar Sonnenstrahlen sind möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf den Bergen teils lebhaft. Die Temperaturen steigen tagsüber auf fünf bis 15 Grad.