Arrest instead of Advent market
Sex offender caught at Vienna Airport
Vienna-Schwechat terminus: After an international manhunt for some time, the handcuffs have now clicked for a 38-year-old Mexican at the airport. The allegations are serious ...
Aggravated sexual abuse of minors and pornographic depiction of minors - just two of the repugnant offenses that the "Hombre" is accused of by the US authorities. The Mexican is already well known in the United States, where he spent ten years behind bars for similar criminal acts. Now he is facing a further 25 years in a US prison after a real coup was pulled off by federal criminal investigation officers at Vienna airport.
Suspect wanted to visit Advent market
The 38-year-old had actually wanted to go on vacation in Austria and visit an Advent market, but that probably didn't happen. Immediately after landing from overseas, the police trap snapped shut. The raid was meticulously prepared, a cooperation between the Federal Criminal Police Office, the Homeland Security Investigations (HSI) attaché at the US embassy in Vienna and the Korneuburg public prosecutor's office.
Such successes are only possible when national and international partners work together with the utmost precision and trust.
Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes
Bild: Christof Birbaumer
The suspect is already in custody pending extradition and will soon be handed over to the US authorities. "A remarkable success for the Federal Criminal Police Office's target investigators. With their professionalism and effectiveness, they are an international figurehead," said Interior Minister Gerhard Karner, praising the spectacular operation.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
