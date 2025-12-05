Bergbau in Meerestiefen auf „Arktis-Eis“ gelegt

Neue Tümpel sichern Lebensräume

„Seit Herbstbeginn wird zwischen Orth an der Donau und Eckartsau an fünf neuen Tümpeln gearbeitet. Sie sind tief genug, um auch in Trockenzeiten Wasser zu führen und dem Hundsfisch Rückzugsräume zu bieten“, erklärt Nationalparkdirektorin Edith Klauser. Bei höheren Wasserständen und der Dotation des Fadenbachgerinnes mit Donauwasser wird zudem genetischer Austausch zwischen den Tümpeln möglich sein.