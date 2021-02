Höhenflug: Silberpreis erreicht Rekordniveau

In unsicheren Zeiten investieren Anleger gerne in Gold - doch auch der „kleine Bruder“ Silber zieht derzeit bei den Investments. Angetrieben durch massenhafte Käufe von Privatanlegern, kletterte der Silberpreis um zeitweise mehr als zehn Prozent auf den höchsten Stand seit fast acht Jahren. In GameStop-Manier schoss der Index am Montagmittag auf ein Acht-Jahres-Hoch von 30,03 Dollar (24,97 Euro) je Feinunze (31,1 Gramm).