Neue Football-Liga für Europa in den Startlöchern

Man möchte dem American Football in Europa neue Stabilität geben. So heißt es in einer ersten Aussendung der AFLE. Die sich, was ihre Mitglieder angeht, noch bedeckt hält. Die Länder, aus denen die Teilnehmer kommen, sind Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Monaco, Polen und Großbritannien. In den kommenden Tagen möchte man step-by-step die teilnehemenden Franchsies bekanntgeben. Das passe auch am besten zur bisherigen Vorgehensweise, so ein Insider zur „Krone“.