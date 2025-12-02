Vorteilswelt
Final-Termin schon fix

Neue Football-Liga für Europa in den Startlöchern

Sport-Mix
02.12.2025 10:22
American Football in Europa stellt sich neu auf.
American Football in Europa stellt sich neu auf.(Bild: GEPA)

Seit Monaten herrschte Unruhe rund um den professionellen American Football in Europa. Nach den Turbulenzen um die European League of Football (ELF) und ihren Geschäftsführer Zeljko Karajica kehrt nun langsam Ruhe ein. Die American Football League Europe (AFLE) bringt sich für die kommende Saison in Stellung.

Man möchte dem American Football in Europa neue Stabilität geben. So heißt es in einer ersten Aussendung der AFLE. Die sich, was ihre Mitglieder angeht, noch bedeckt hält. Die Länder, aus denen die Teilnehmer kommen, sind Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Monaco, Polen und Großbritannien. In den kommenden Tagen möchte man step-by-step die teilnehemenden Franchsies bekanntgeben. Das passe auch am besten zur bisherigen Vorgehensweise, so ein Insider zur „Krone“.

Für die kommenden fünf Jahre ist die AFLE nach eigenen Angaben ausfinanziert. Gewährleistet wird dies durch Investitionen eines US-amerikanischen Familienunternehmens. Das Finale soll am 6. September 2026 in Deutschland stattfinden.

