Sienna Miller war anfangs genervt von jungem Lover

Wollte eigentlich keinen Jüngeren

Wie sie jetzt in einem neuen Interview mit „Harper’s Bazaar“ verriet, löste der Altersunterschied zu ihrem Partner allerdings zunächst Zweifel bei ihr aus. „Ich ging nicht davon aus, dass es etwas Ernsthaftes wird, aber dann verliebte ich mich schnell Hals über Kopf“, erzählt sie über die Anfänge ihrer Beziehung. „Ich dachte mir nicht, ich werde mir einen jüngeren Freund zulegen. Es war mehr so, warum bist du so jung? Das nervt mich.