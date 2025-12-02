Ganz Europa wappnet sich für schwere Katastrophen

Anfragen rund um die Uhr

„Unser Zentrum befindet sich ständig im Krisenmodus, um auf schwierige Situationen rasch reagieren zu können“, merkte Goessl an. Koordiniert wird unter anderem die Unterstützung von Risikogebieten, wie bei Waldbränden. „Katastrophen wie diese lassen sich dank der Wetterprognosen bereits vorhersagen. Rechtzeitig können Gegenmaßnahmen ergriffen werden“, heißt es im ERCC-„Operations Room“ in Brüssel. Anfragen aller Art aus den EU-Mitgliedsstaaten trudeln fast rund um die Uhr ein.