The adductors
Bitter! Arnautovic out injured for weeks
ÖFB record goalscorer Marko Arnautovic has suffered an adductor injury in the Europa League and is expected to miss up to four weeks with his club Red Star Belgrade!
The Serbian serial champions made the announcement on X on Saturday.
The 36-year-old striker was last injured in the 1-0 defeat to FCSB Bucharest on Thursday.
No match against Sturm
He will therefore also not be able to play in the Europa League match in Graz against champions Sturm in just under two weeks' time.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
