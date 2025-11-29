Teamkapitän Bilyk verlässt im Sommer Kiel

Niko Bilyk wechselt nach zehn Jahren beim deutschen Handball-Spitzenclub THW Kiel im Sommer in die Schweiz zum ambitionierten HC Kriens-Luzern. Wie am Samstag bekannt wurde, erhält Österreichs Teamkapitän bei den Schweizern einen Vertrag für drei Jahre.
Bilyk wird bei Kriens-Luzern somit Teamkollege von Lukas Herburger. Der Vorarlberger geht kommenden Sommer von den Füchsen Berlin ebenfalls nach Luzern.
Zeit für Neues
Bilyk wechselte 2016 von Margareten nach Kiel. Mit den Norddeutschen wurde er dreimal deutscher Meister, gewann viermal den deutschen Pokal, 2019 den EHF-Pokal und 2020 die Champions League. Nun sei es „Zeit, etwas Neues zu machen und zu probieren“, meinte der seit Freitag 29-Jährige. Kriens-Luzern will künftig auf Topniveau agieren. „Mich hat das Projekt von Kriens-Luzern überzeugt, dass man in den nächsten Jahren wachsen möchte und sich auch international beweisen möchte“, sagte Bilyk. Bei seinem neuen Club werde er „eine coole Rolle bekommen und auch ein Leader sein. Und darauf habe ich richtig viel Bock.“
