„Ausgerechnet Alaska“-Star von ICE festgehalten

Genauer gesagt wurde die 65-Jährige jetzt von maskierten Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE an einer Bushaltestelle in Oregon festgenommen. Weil diese die amerikanische Ureinwohnerin für eine Mexikanerin hielten und ihren Stammes-Ausweis für gefälscht.

Die Schauspielerin hatte ihrer ohnmächtigen Wut über die „Hurensöhne“ und „rassistischen Fanatiker“ per Facebook-Posting Luft gemacht. Sie beschrieb, dass sie in der Kleinstadt Redmond auf dem Bus gewartet hatte, als plötzlich zwei schwarze SUVs vor ihr hielten. Vier Mitglieder der paramilitärischen ICE-Truppe sprangen heraus und verlangten, die Frau sich ausweist.