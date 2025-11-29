Auto prallt gegen Betonwand: Jugendliche verletzt

Mitten in der Nacht auf Samstag verlor ein 19-Jähriger in Wien-Donaustadt plötzlich die Kontrolle über sein Auto – der Wagen krachte gegen eine Betonwand und landete auf dem Dach. Der junge Lenker und seine beiden Freunde hatten unglaubliches Glück und wurden nur leicht verletzt.
Der 19-Jährige war gegen 3.45 Uhr mit zwei Freunden in der Johann-Kutschera-Gasse unterwegs, als plötzlich laut Polizei starke Vibrationen am Lenkrad auftraten. Kurz darauf hörte der Lenker einen lauten Knall – danach verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte gegen eine Betonleinwand und überschlug sich am Ende auch noch.
Jugendliche hatten großes Glück
Der Pkw blieb schließlich auf dem Dach liegen. Wie durch ein Wunder konnten alle drei Insassen – der 19-jährige Fahrer sowie seine 17 und 18 Jahre alten Mitfahrer – das völlig demolierte Auto selbstständig verlassen.
Die Jugendlichen alarmierten sogar selbst die Polizei. Die Berufsrettung versorgte sie noch an der Unfallstelle, anschließend wurden alle drei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Weiterer Unfall in Hütteldorf
Gegen 22.38 Uhr ereignete sich dann ein weiterer Unfall. Dabei fuhr ein 18-Jähriger ohne gültigen Führerschein auf der Hütteldorfer Straße einem 36-jährigen Autofahrer auf, der wegen eines stehenden Fahrzeugs anhalten musste. Durch den Aufprall wurde ein 49-jähriger Mitfahrer leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der junge Unfalllenker wurde angezeigt.
