So will Sturm aus der Krise kommen

Positiv: Die Stimmung in der Mannschaft ist nach wie vor gut, auch nach dem 1:2-Dämpfer gegen Panathinaikos. Beim Rückflug aus Athen wurde gelacht, einige Profis spielten Karten, andere nutzten die Zeit für ein Nickerchen, Kapitän Stefan Hierländer wiederum schaute sich mit seiner Sabrina einen Film an.