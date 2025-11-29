So will Sturm aus der Krise kommen

Sturms Sieglos-Serie seit 19. Oktober setzt Trainerstab und Spielern zu. Die Leichtigkeit ist verflogen, ein Erfolgserlebnis muss dringend her. Vielleicht am Sonntag (14.30), wenn der Meister in Hartberg auf das Team der Stunde trifft. Die Grazer bewahren ruhig Blut, wollen gemeinsam die Krise meistern.
Positiv: Die Stimmung in der Mannschaft ist nach wie vor gut, auch nach dem 1:2-Dämpfer gegen Panathinaikos. Beim Rückflug aus Athen wurde gelacht, einige Profis spielten Karten, andere nutzten die Zeit für ein Nickerchen, Kapitän Stefan Hierländer wiederum schaute sich mit seiner Sabrina einen Film an.
