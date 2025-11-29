Hartberg als Favorit? „Haben uns das erarbeitet“

Der TSV Hartberg überrascht derzeit in der Fußball-Bundesliga. Die Oststeirer haben nur eine der letzten neun Partien verloren. Die letzte Niederlage? Ausgerechnet gegen den Sonntags-Gegner Sturm. Trainer Schmid plauderte im Vorfeld mit der „Krone“ über den Erfolgslauf und erklärte, warum Havel und Co. so schwer zu stoppen sind.