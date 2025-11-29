Hartberg als Favorit? „Haben uns das erarbeitet“

Der TSV Hartberg überrascht derzeit in der Fußball-Bundesliga. Die Oststeirer haben nur eine der letzten neun Partien verloren. Die letzte Niederlage? Ausgerechnet gegen den Sonntags-Gegner Sturm. Trainer Schmid plauderte im Vorfeld mit der „Krone“ über den Erfolgslauf und erklärte, warum Havel und Co. so schwer zu stoppen sind.
Platz drei in der Tabelle, nur drei Zähler hinter Tabellenführer Salzburg – und das nach 14 Runden. Hartberg geigt auf. Ganz ehrlich: Wer das vor der Saison erraten hätte, wäre jetzt ein reicher Mann. Die Oststeirer sind das Team der Stunde.
