„Darüber können wir nicht glücklich sein“

Die Fivers sind nur mehr HLA-Achter und am Samstag (19, live im Stream auf sportkrone.at) in der Hollgasse gegen Schwaz im letzten Meisterliga-Spiel des Jahres unter Druck. „Wir können mit der Lage nicht glücklich sein“, so Boss Tom Menzl. „Aber uns war klar, dass es nach dem Umbruch in dieser Saison nicht leicht wird. Alles ist erklärbar und verständlich. Wir werden nicht nervös, glauben an die Spieler und ihr Potenzial.“