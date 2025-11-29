„Darüber können wir nicht glücklich sein“

Das hat Seltenheitswert! Die Fivers warten in der Handball Liga Austria seit 4. Oktober auf einen Sieg, wollen Samstag im letzten Ligaspiel des Jahres daheim gegen Bruck/T. ein ersehntes Erfolgserlebnis. „Wir wussten, dass es nicht leicht wird“, so Boss Menzl, „aber wir vertrauen den Jungs völlig.“
Aus den letzten sieben Spielen samt Europacup-Doppel gegen Balatonfüredi nur ein Remis geholt, nämlich beim 29:29 im Liga-Heimspiel gegen Bruck/Trofaiach. Den letzten Meisterschaftssieg am 4. Oktober mit dem 27:25 zu Hause über Linz gefeiert. In Margareten gab‘s schon bessere Handball-Zeiten...
Die Fivers sind nur mehr HLA-Achter und am Samstag (19, live im Stream auf sportkrone.at) in der Hollgasse gegen Schwaz im letzten Meisterliga-Spiel des Jahres unter Druck. „Wir können mit der Lage nicht glücklich sein“, so Boss Tom Menzl. „Aber uns war klar, dass es nach dem Umbruch in dieser Saison nicht leicht wird. Alles ist erklärbar und verständlich. Wir werden nicht nervös, glauben an die Spieler und ihr Potenzial.“
Trainer Peter Eckl, dessen Boygroup auch ob nachgerückter Zweierteam-Talente im Schnitt kaum 22 Jahre alt ist: „Wir sind in einer Lernphase. Unsere Jugend forscht.“ Menzl: „Wir werden nach dem neuen HLA-Bewerb dann im Frühjahr zurückschlagen, unser wahres Gesicht zeigen.“
HLA-Meisterliga: 1. Ferlach (15), 2. Hard (12), 3. Bärnbach/K. (12), ...8. Fivers (9/je 10).
