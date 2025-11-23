Turnaround in the title fight
Norris and Piastri face disqualification
Super-GAU for McLaren in Las Vegas! Lando Norris and Oscar Piastri have been subsequently disqualified. It is also a dramatic turnaround in the title fight. Because the day's winner Max Verstappen now has an important say again!
World championship leader Lando Norris and his McLaren team-mate Oscar Piastri have been disqualified retrospectively at the Formula 1 floodlit spectacle in Las Vegas. According to the FIA, the floor panels on both cars were thinner than the required nine millimeters. Sovereign winner Max Verstappen was the big beneficiary in the Red Bull in the Nevada desert on Sunday, as Norris lost his second place and thus 18 points in the world championship race.
The new final result:
After a hearing by McLaren officials, the decision was finally made to disqualify both drivers. The floor plates on both cars were 0.12 mm too thin at the front and 0.07 mm too thin at the rear, according to an FIA statement. The world governing body emphasized that the breach of the rules was unintentional and that there had been no deliberate attempt to circumvent the regulations.
No great surprise, as Lewis Hamilton had already been disqualified this season in China and Sauber driver Nico Hülkenberg in Bahrain for such a breach of the rules on his Ferrari.
The disqualification is particularly bitter for Norris. This means that his previously almost certain world championship title is once again in jeopardy. Both Piastri and Las Vegas winner Max Verstappen are now only 24 points behind the Briton in the drivers' standings.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
