Norris and Piastri face disqualification

World championship leader Lando Norris and his McLaren team-mate Oscar Piastri have been disqualified retrospectively at the Formula 1 floodlit spectacle in Las Vegas. According to the FIA, the floor panels on both cars were thinner than the required nine millimeters. Sovereign winner Max Verstappen was the big beneficiary in the Red Bull in the Nevada desert on Sunday, as Norris lost his second place and thus 18 points in the world championship race.