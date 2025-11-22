Success in Lillehammer
ÖSV eagles outstanding! Triple victory at the start
Red-white-red jubilation in Lillehammer! Daniel Tschofenig has won the first individual competition of the new men's ski jumping season on the large hill. The ÖSV eagle came out on top on Saturday ahead of his teammates Jan Hörl and Stefan Kraft.
Here are the final results:
Austria's ski jumpers are seamlessly building on the successes of the previous season. In a close opening competition, it was the overall World Cup winner of the previous season who secured victory in Lillehammer.
His team-mate Kraft was still in the lead at half-time, but in the end he was narrowly beaten by Tschoffenig and Hörl. Half-time runner-up Domen Prevc from Slovenia finished in fourth place.
