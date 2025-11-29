Bewegung statt Naschereien im Adventkalender

Eine besondere Idee für die Adventzeit hatten die Gemeindemitarbeiter in Gallizien. Anstelle von Materiellem gibt es 24 Tage lang Bewegung, Besinnung und Begegnung.
Einen Adventkalender mit Schokolade, Tee oder sogar Socken? Heutzutage gibt es eigentlich fast alles. Gerade für Kinder ist die Vorweihnachtszeit oft eine sehr materielle Zeit, die dann zu einem noch viel „materielleren“ Weihnachtsabend führt. Dabei soll der Dezember traditionell eine Zeit der Ruhe und Besinnung sein. Gesagt, getan – in Unterkärnten entstand deswegen eine ganz besondere Adventidee.
Egal ob beim Räuchern, gemeinsamen Basteln oder einem Adventlauf – die Gemeinde sorgt für Bewegung, Musik und Begegnung. Manche Aktionen sind für die gesamte Familie umsetzbar. Für die Kleinsten gibt es außerdem in der Vorweihnachtszeit die Möglichkeit einen Brief ans Christkind zu schicken. Beim Christbaum am Dorfplatz gibt‘s dafür einen eigenen Briefkasten.
