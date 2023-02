Emma Thompson: Oscar-Rummel machte mich krank

Ihr seien damals der Druck und das Scheinwerferlicht zu viel gewesen, erklärte die Britin. „Das ist nichts, was ich sehr mag.“ Danach hätte sie sich am liebsten in einem dunklen Raum hingelegt und habe gedacht: Bitte stell mir keine Fragen, so Thompson. „Es ist grauenvoll. Ich habe schnell eine Art Allergie dagegen entwickelt. Aber es ist Teil des Jobs.“