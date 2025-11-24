HUAWEI feiert Smartphone-Comeback

Die Rückkehr, auf die viele Technikliebhaber:innen gewartet haben: HUAWEI ist mit seiner neuen Pura 80 series endlich wieder auf dem österreichischen Smartphone-Markt vertreten – und das eindrucksvoller denn je. Mit ihrem unverwechselbaren Design, modernster Kamera-Technologie und innovativen AI-Funktionen definiert die Serie, was mobile Fotografie heute bedeutet.
Das HUAWEI Pura 80 Pro und das HUAWEI Pura 80 Ultra vereinen Schönheit und Leistung auf höchstem Niveau. Schon auf den ersten Blick fällt das markante Forward Symbol Design auf: Inspiriert von edlen Schmuckstücken und Luxusuhren, erzeugt das fein gearbeitete Sonnenstrahl-Motiv faszinierende Lichtreflexe. Beim Pura 80 Ultra rahmt ein eleganter goldener Ring die Kameralinse ein – ein stilvolles Detail, das aus Technologie ein Statement macht.
Fotografie in neuer Dimension
Das Herzstück der Pura 80series ist die Kamera. HUAWEI setzt hier neue Maßstäbe: Das Ultra Chroma XMAGE System mit 1,5 Millionen multispektralen Kanälen sorgt für authentische Farben und brillante Schärfe – selbst bei Nachtaufnahmen. Das HUAWEI Pura 80 Pro punktet mit einem 1-Zoll-RYYB-Sensor und variabler Blende, während das Ultra-Modell mit der weltweit ersten Switchable Dual Telephoto Camera beeindruckt. So lassen sich Porträts und Detailaufnahmen mit unvergleichlicher Tiefe, Dynamik und Natürlichkeit einfangen.
Egal ob Stadtlichter bei Nacht, Porträts im Gegenlicht oder gestochen scharfe Konzertaufnahmen aus der Ferne - die Pura 80series verwandelt jedes Bild in ein kleines Kunstwerk. Dank 4K-Videoqualität werden selbst Videos zu filmreifen Erlebnissen.
Intelligente Details, starke Leistung
Neben der Bildqualität überzeugt die Serie auch im Alltag: Der neue AI Smart Controls Button erlaubt den Schnellzugriff auf Kamera, Taschenlampe oder Lieblingsfunktionen – individuell programmierbar und sicher durch integrierte Fingerabdruckerkennung. Die AI Noise Cancellation verbessert Telefonate, indem sie Umgebungsgeräusche filtert und Stimmen klar hervorhebt.
Das HUAWEI Pura 80 Pro liegt bei 989.10€ & das HUAWEI Pura 80 Ultra bei 1349.10€.
Unter der eleganten Oberfläche steckt geballte Leistung: Ein 5170-mAh-Akku sorgt gemeinsam mit 100W SuperCharge und 80W Wireless SuperCharge für stundenlange Power – in nur wenigen Minuten wieder aufgeladen. Das 2nd-Gen Kunlun Glass macht das Gerät zudem besonders widerstandsfähig gegen Kratzer und Stürze.
Jetzt im HUAWEI Online Store erhältlich
Ab sofort sind das HUAWEI Pura 80 Pro und HUAWEI Pura 80 Ultra exklusiv im HUAWEI Online Store Österreich erhältlich. Und zur Markteinführung gibt es noch ein besonderes Extra: Bis zum 1. Dezember erhalten Käufer:innen vier hochwertige Geschenke im Gesamtwert von 406 Euro – darunter die HUAWEI Watch GT 5, eine Schutzhülle, ein 100W-Ladegerät sowie eine 12-monatige Care+ Garantieverlängerung.
So viel Stil, Leistung und Innovation in einem Smartphone gab es lange nicht mehr – und endlich auch wieder in Österreich.