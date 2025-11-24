HUAWEI feiert Smartphone-Comeback

Fotografie in neuer Dimension

Das Herzstück der Pura 80series ist die Kamera. HUAWEI setzt hier neue Maßstäbe: Das Ultra Chroma XMAGE System mit 1,5 Millionen multispektralen Kanälen sorgt für authentische Farben und brillante Schärfe – selbst bei Nachtaufnahmen. Das HUAWEI Pura 80 Pro punktet mit einem 1-Zoll-RYYB-Sensor und variabler Blende, während das Ultra-Modell mit der weltweit ersten Switchable Dual Telephoto Camera beeindruckt. So lassen sich Porträts und Detailaufnahmen mit unvergleichlicher Tiefe, Dynamik und Natürlichkeit einfangen.