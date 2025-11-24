Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr Licht erleben

HUAWEI feiert Smartphone-Comeback

Digital
24.11.2025 00:01
Bezahlte Anzeige

Die Rückkehr, auf die viele Technikliebhaber:innen gewartet haben: HUAWEI ist mit seiner neuen Pura 80 series endlich wieder auf dem österreichischen Smartphone-Markt vertreten – und das eindrucksvoller denn je. Mit ihrem unverwechselbaren Design, modernster Kamera-Technologie und innovativen AI-Funktionen definiert die Serie, was mobile Fotografie heute bedeutet.

Das HUAWEI Pura 80 Pro und das HUAWEI Pura 80 Ultra vereinen Schönheit und Leistung auf höchstem Niveau. Schon auf den ersten Blick fällt das markante Forward Symbol Design auf: Inspiriert von edlen Schmuckstücken und Luxusuhren, erzeugt das fein gearbeitete Sonnenstrahl-Motiv faszinierende Lichtreflexe. Beim Pura 80 Ultra rahmt ein eleganter goldener Ring die Kameralinse ein – ein stilvolles Detail, das aus Technologie ein Statement macht.

Fotografie in neuer Dimension 
Das Herzstück der Pura 80series ist die Kamera. HUAWEI setzt hier neue Maßstäbe: Das Ultra Chroma XMAGE System mit 1,5 Millionen multispektralen Kanälen sorgt für authentische Farben und brillante Schärfe – selbst bei Nachtaufnahmen. Das HUAWEI Pura 80 Pro punktet mit einem 1-Zoll-RYYB-Sensor und variabler Blende, während das Ultra-Modell mit der weltweit ersten Switchable Dual Telephoto Camera beeindruckt. So lassen sich Porträts und Detailaufnahmen mit unvergleichlicher Tiefe, Dynamik und Natürlichkeit einfangen.

Egal ob Stadtlichter bei Nacht, Porträts im Gegenlicht oder gestochen scharfe Konzertaufnahmen aus der Ferne - die Pura 80series verwandelt jedes Bild in ein kleines Kunstwerk. Dank 4K-Videoqualität werden selbst Videos zu filmreifen Erlebnissen.

(Bild: Huawei)

Intelligente Details, starke Leistung 
Neben der Bildqualität überzeugt die Serie auch im Alltag: Der neue AI Smart Controls Button erlaubt den Schnellzugriff auf Kamera, Taschenlampe oder Lieblingsfunktionen – individuell programmierbar und sicher durch integrierte Fingerabdruckerkennung. Die AI Noise Cancellation verbessert Telefonate, indem sie Umgebungsgeräusche filtert und Stimmen klar hervorhebt.

HUAWEI Pura 80 Series – Exklusives Angebot

Erhalte -10% Rabatt mit Code AT10HWPURA80. Somit liegt das HUAWEI Pura 80 Pro bei 989.10€ & das HUAWEI Pura 80 Ultra bei 1349.10€. 

Zusätzlich erhältst du folgende Geschenke obendrauf

  • HUAWEI WATCH GT5 (46mm Schwarz oder 42mm Weiß/Leder)
  • Smartphone-Hülle
  • 100W SuperCharge Ladegerät
  • Zusätzliche 12 Monate HUAWEI Care+ Garantie

Gleich HIER einlösen. 

Unter der eleganten Oberfläche steckt geballte Leistung: Ein 5170-mAh-Akku sorgt gemeinsam mit 100W SuperCharge und 80W Wireless SuperCharge für stundenlange Power – in nur wenigen Minuten wieder aufgeladen. Das 2nd-Gen Kunlun Glass macht das Gerät zudem besonders widerstandsfähig gegen Kratzer und Stürze.

Jetzt im HUAWEI Online Store erhältlich 
Ab sofort sind das HUAWEI Pura 80 Pro und HUAWEI Pura 80 Ultra exklusiv im HUAWEI Online Store Österreich erhältlich. Und zur Markteinführung gibt es noch ein besonderes Extra: Bis zum 1. Dezember erhalten Käufer:innen vier hochwertige Geschenke im Gesamtwert von 406 Euro – darunter die HUAWEI Watch GT 5, eine Schutzhülle, ein 100W-Ladegerät sowie eine 12-monatige Care+ Garantieverlängerung.

So viel Stil, Leistung und Innovation in einem Smartphone gab es lange nicht mehr – und endlich auch wieder in Österreich.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Krone Plus Logo
Ex-Mitarbeiter warnt:
Start-up-Bot könnte Mensch den Schädel einschlagen
Der mit einem schweren Browning-Maschinengewehr (Kaliber 12,7 Millimeter) und einem ...
Krone Plus Logo
Es fehlt Personal
Wie die Ukraine Soldaten durch MG-Roboter ersetzt
Der Agile One soll sicher und effizient mit Menschen und anderen Robotersystemen ...
Agile One
Humanoider Roboter aus Bayern geht 2026 in Serie
Eine Strategie, mit sinkender Reichweite von Elektroautos bei Frost umzugehen: Warm anziehen und ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Messungen
So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter
Interessant: In unserem Balkonkraftwerk-Dauertest geht es im Herbst mit der Selbstversorgung ...
Krone Plus Logo
Solarbank im Dauertest
Balkonkraftwerk im Herbst: Kehrt Ernüchterung ein?
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.204 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
130.577 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
126.463 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
747 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Digital
Ärger in Australien
Teenager klagen gegen neues Social-Media-Verbot
Laut Marktforschern:
Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron
Kahlschlag
Sparkurs verschärft: HP streicht Tausende Stellen
Soll 2026 kommen
Klarna kündigt eigene Kryptowährung an
Krone Plus Logo
A1, Magenta oder Drei?
Bei diesem Anbieter gibt‘s das beste Mobilfunknetz

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf