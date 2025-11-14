Change at the top of the WKO
Now fixed: Schultz takes over after Mahrer retires
Martha Schultz is moving to the top - at least temporarily. Following the withdrawal of Harald Mahrer, the Tyrolean businesswoman will take over the leadership of both the Austrian Federal Economic Chamber and the ÖVP Economic Association on an interim basis from Saturday. This brings into the limelight a well-connected tourism expert who has already worked closely alongside Mahrer.
As the ÖVP Economic Association announced in a press release on Friday afternoon, the decision was made after consultations with the provincial presidents. Schultz will be appointed Acting President of the Chamber of Commerce, while she will take on the role of Acting President of the ÖVP-Wirtschaftsbund.
The 62-year-old has been firmly anchored in the People's Party for many years and previously worked as Vice President of the Chamber of Commerce. As an entrepreneur from the tourism sector, she has many years of experience in the industry - now she is to lead the organizations through the transition phase.
