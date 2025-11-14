WM-Gold! Schmirl gewinnt im Kleinkaliber-Bewerb

Der Dreistellungskampf-Weltmeister von 2023 gewann am Freitag mit 629,1 Ringen vor den Schweizern Jan Lochbihler (628,1) und Fabio Wyrsch (628,0). Der 36-Jährige sorgte für die zweite Medaille Österreichs bei den Titelkämpfen in Ägypten, zum Auftakt hatte Sylvia Steiner mit der 50-m-Pistole Bronze erobert.